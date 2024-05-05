ХАМАС согласился освободить израильских заложников в обмен на временное прекращение огня | 360°

05 мая 2024, 01:23
ХАМАС согласился освободить израильских заложников в обмен на временное прекращение огня
Hadath: ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на прекращение огня
Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника в рамках сделки с Израилем по прекращению огня. Подробности сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
«ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на „первом этапе“ [соглашения]. Эта позиция отличается от предыдущей», — отметил источник.
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Он пояснил, что ранее ХАМАС заявлял, что в заложниках находятся всего 20 израильтян, потом, видимо, смогли «найти остальных мирных жителей».
Делегация палестинского движения прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня через египетских посредников. В Египте обсудят развитие событий в секторе Газа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ войдет в Рафах и ликвидирует остатки ХАМАС. Израиль намерен достичь «всех целей войны», включая возвращение похищенных, подчеркнул политик.
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Биньямин Нетаньяху
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