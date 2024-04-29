Израиль сделал «щедрое предложение» ХАМАС о прекращении огня | 360°

Мир 29 апреля 2024, 20:11 Израиль сделал «щедрое предложение» ХАМАС о прекращении огня Блинкен: Израиль сделал «щедрое предложение» ХАМАС о прекращении огня РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал лидеров ХАМАС принять быстрое решение об условиях временного прекращения огня со стороны Израиля, что могло бы способствовать остановке боевых действий в Газе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его словам, Израиль был «необычайно щедр» в отношении предложений, сделанных в ходе переговоров при посредничестве Катара и Египта, чтобы добиться освобождения заложников, удерживаемых группировкой.

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«ХАМАС получил очень щедрое предложение и должен ответить на него как можно быстрее», — сказал дипломат на специальном мероприятии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

При этом он не стал вдаваться в подробности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары».