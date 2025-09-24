«Воздух свободы». Захарова высмеяла Навроцкого за употребление снюса на сессии ГА ООН
Захарова: западники на ГА ООН «вдыхали воздух свободы»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Польши Кароля Навроцкого за употребление, предположительно, снюса прямо в зале заседаний ООН. Комментарий дипломата появился в ее Telegram-канале.
«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже „вдыхали воздух свободы“», — написала она.
Ранее депутат сейма от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых завяил, что Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак прямо на 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.
В Сети распространился ролик, где президент Польши принимает неизвестное вещество. Навроцкий тайком достал что-то из коробочки и положил в рот.