«Воздух свободы». Захарова высмеяла Навроцкого за употребление снюса на сессии ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла президента Польши Кароля Навроцкого за употребление, предположительно, снюса прямо в зале заседаний ООН. Комментарий дипломата появился в ее Telegram-канале .

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже „вдыхали воздух свободы“», — написала она.

Ранее депутат сейма от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых завяил, что Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак прямо на 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

В Сети распространился ролик, где президент Польши принимает неизвестное вещество. Навроцкий тайком достал что-то из коробочки и положил в рот.