Президента Польши заподозрили в употреблении стимуляторов

Президента Польши Кароля Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов во время Генассамблеи ООН. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На кадрах, распространившихся по интернету, глава республики тайком достает что-то из коробочки и кладет в рот.

Весной Навроцкого, еще кандидата в президенты, уже ловили на подобном. Тогда он объяснил, что это был никотиновый пауч.

Однако депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Роман Гертых считает, что Навроцкий употребляет вовсе не табак, иначе он смог бы продержаться несколько часов.

Позднее парламентарий запустил в соцсетях голосование, может ли кокаинозависимый человек занимать какую-либо ответственную должность.

В мае в употреблении наркотиков заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Великобритании Кира Стармера.

Когда журналисты по пути в Киев зашли в их купе, Макрон попытался спрятать в пиджак предмет, похожий на белый пакетик.