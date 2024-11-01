Запад просил Зеленского записать видеозавещение перед начало СВО

Западные союзники хотели, чтобы президент Украины Владимир Зеленский написал видеозавещание перед началом спецоперации. Об этом в документальном фильме украинского телеканала ТСН рассказал бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Мне послал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что возвращаюсь, он сказал: „Ну тогда нужно, чтобы Зеленский записал видеозавещание, на всякий случай“», — сообщил экс-министр.

Кулеба признал, что украинцы на протяжении последнего 31 года «существенно переоценивали» значение Украины для США. Бывший глава МИД отметил, что Запад еще до начала СВО был уверен в проигрыше Украины.

В фильме Кулеба рассказал, что писал заявление об увольнении с должности под бутылку игристого вина и сигару. Он заявил, что узнал об отстранении от должности во время занятия в спортзале.