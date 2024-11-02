Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии стабилизировать ситуацию на фронте. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Парламентарий отреагировал на слова Зеленского об окончании конфликта на Украине. Президент, которого Дубинский назвал «Величайшим», заявил, что у кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа не получится остановить боевые действия.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но уже сейчас Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я уже не говорю о каком-то возврате территории. То есть, дядя, не получается ничего сейчас у тебя. Ни-че-го», — высказался украинский парламентарий.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед началом СВО западные союзники хотели, чтобы Зеленский написал видеозавещание. Он признал, что Запад еще до конфликта был уверен в проигрыше Украины.