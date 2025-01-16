Вотум недоверия премьеру Словакии Фицо рассмотрят 21 января

Dennik N: вотум недоверия премьеру Словакии Фицо рассмотрят 21 января

Yulii Zozulia
Фото: Yulii Zozulia/Global Look Press

Внеочередное заседание парламента Словакии по вопросу вотума недоверия правительству Роберта Фицо состоится 21 января. Об этом сообщило местное издание Dennik N.

Словацкая оппозиция 15 января предложила созвать заседание по вотуму недоверия правительству Фицо. По словам лидера «Прогрессивной Словакии» Михала Шимечки, ради этого объединились все оппозиционные партии страны, считающие, что нынешняя власть изолирует страну от европейских партнеров.

Ранее президент страны Петер Пеллегрини заявил, что не поедет на Украину «просто ради фотографирования» после того, как Владимир Зеленский прекратил транзит газа из России. Он отметил, что действия киевского режима поставили под угрозу энергетическую безопасность Словакии.

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