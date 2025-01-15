Заседание по вотуму недоверия Фицо предложили созвать в Словакии

Словацкая оппозиция внесла предложение в парламент созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо на 21 января. Об этом сообщило издание Dennik N .

«Мы подали подписи для созыва внеочередного заседания, на котором будем дискутировать. После этого мы выразим вотум недоверия правительству», — сказал глава партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

Он отметил, что все оппозиционные партии объединились, чтобы добиться вынесения вотума недоверия кабинету министров, который работает под руководством Фицо.

Шимечка объяснил, что депутаты в основном недовольны тем, что нынешний премьер-министр способствует изоляции страны от европейских партнеров и в целом отклоняет Словакию от Европы.

«С таким положением дел не согласны не только 71 оппозиционный депутат, но и минимум четыре депутата от партий, входящих в правительственную коалицию», — добавил он.

Ранее Фицо публично назвал президента Украины Владимира Зеленского шантажистом и попрошайкой.