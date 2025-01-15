Заседание по вотуму недоверия Фицо предложили созвать в Словакии
Словацкая оппозиция предложила созвать заседание по вотуму недоверия Фицо
Словацкая оппозиция внесла предложение в парламент созвать заседание по вотуму недоверия правительству Роберта Фицо на 21 января. Об этом сообщило издание Dennik N.
«Мы подали подписи для созыва внеочередного заседания, на котором будем дискутировать. После этого мы выразим вотум недоверия правительству», — сказал глава партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.
Он отметил, что все оппозиционные партии объединились, чтобы добиться вынесения вотума недоверия кабинету министров, который работает под руководством Фицо.
Шимечка объяснил, что депутаты в основном недовольны тем, что нынешний премьер-министр способствует изоляции страны от европейских партнеров и в целом отклоняет Словакию от Европы.
«С таким положением дел не согласны не только 71 оппозиционный депутат, но и минимум четыре депутата от партий, входящих в правительственную коалицию», — добавил он.
Ранее Фицо публично назвал президента Украины Владимира Зеленского шантажистом и попрошайкой.