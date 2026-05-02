«Вот спасибо, мы сдаемся». Куба будет рада, когда США подведут к ней свой военный корабль, заявил Трамп

Трамп: Куба будет рада сдаться, когда США подведут к ней крупнейший авианосец

Президент США Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца USS Abraham Lincoln к берегам острова. Об этом он заявил во время мероприятия во Флориде, а его слова привел телеканал Fox News .

Трамп уже высказывал предположения, что Куба может стать следующей целью для Вашингтона после урегулирования конфликта с Ираном. Американский лидер сказал, что по пути из Ирана один из крупнейших авианосцев в мире подойдет на расстояние около ста метров от кубинского побережья.

«На обратном пути из Ирана у нас будет один из наших больших — возможно, атомный авианосец USS Abraham Lincoln, самый большой в мире. Мы подведем его, остановим примерно в 100 метрах от берега, и они скажут: „Вот спасибо, мы сдаемся“», — сказал Трамп.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не может оставаться безучастной к энергопроблемам Кубы. Поэтому она продолжит работать над поставками нефти на остров.