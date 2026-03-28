Трамп назвал Кубу следующей целью США

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующей целью страны может стать Куба. Об этом он заявил на саммите Future Investment Initiative в Майами, трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Я создал великие вооруженные силы. Я говорил, что их не придется использовать, но иногда приходится их задействовать. И, кстати говоря, Куба следующая», — сказал американский лидер.

При этом Трамп не уточнил, как именно будет действовать Вашингтон в отношении острова. Но успел пошутить, обратившись к аудитории, попросив, чтобы они сделали вид, что он этого не говорил.

Это была не единственная шутка такого рода на инвестиционном форуме на фоне продолжающейся военной кампании против Ирана. Американский лидер пошутил и про Ормузский пролив, переименовав его в честь себя, а потом заявив, что якобы оговорился.