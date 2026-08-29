Посольство РФ в Непале обратилось к семьям не вышедших на связь россиян в зоне наводнения

Посольство России в Непале попросило родственников россиян, не вышедших на связь и, предположительно, оказавшихся в зоне бедствия, направить официальные обращения о поиске. Об этом сказано в заявлении дипломатического представительства в телеграм-канале .

«Дело в том, что по одному гражданину, числящемуся как пропавший, такого обращения не поступило, а в отношении еще двоих информация передана людьми, представившимися друзьями, коллегами или просто знакомыми», — пояснили в дипмиссии.

Ранее за помощью в посольство обратились две россиянки, которым удалось спастись от стихии. Женщины взобрались по лестнице на гору, когда начался паводок. Они попросили помочь им с выездными документами. Диппредставительство сразу приступило к оформлению для них свидетельств на возвращение в Россию.

По последним данным, наводнение в Непале унесло жизни 626 человек, сообщило агентство Reuters.