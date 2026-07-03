Восемь футболистов Туниса сдали положительный допинг-тест из-за мяса в Мексике

Восемь футболистов сборной Туниса провалили допинг-тест на чемпионате мира. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В их пробах обнаружили следы кленбутерола — вещества, запрещенного в спорте. Расследование показало, что с высокой вероятностью это связано с употреблением зараженного мяса во время подготовки команды на базе в Мексике. Там кленбутерол используют как стимулятор роста скота. В спортивных целях игроки его не применяли.

На групповом этапе ЧМ-2026 Тунис проиграл все три матча и покинул турнир. Итоги допингового расследования могут повлиять на дальнейшие решения дисциплинарных органов.

Ранее чешскую теннисистку Маркету Вондроушову за отказ от сдачи допинг-теста дисквалифицировали на четыре года. Чемпионка Уимблдона не позволила допинговому инспектору провести тест у себя дома из-за опасений за свою безопасность.