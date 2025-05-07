Восемь человек погибли при ударах Индии по Пакистану

Geo TV: после ударов ВВС Индии погибли восемь пакистанцев, 35 ранены

В результате удара Индии по Пакистану погибли восемь человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения, сообщил телеканал Geo TV .

Гендиректор управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри уточнил данные по потерям после ракетного обстрела со стороны Индии.

«Восемь пакистанцев погибли, а еще 35 получили ранения в результате ударов индийских войск», — отметил он.

По словам Чаудри, Индия совершила 24 атаки на шесть объектов в Пакистане, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

По данным телеканала, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей и несколько беспилотников, отражая атаку индийских военных. Других подробностей не приводилось. Ранее сообщалось о двух сбитых самолетах ВВС Индии.