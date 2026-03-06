«Вопрос времени». Трамп жестко высказался о судьбе Кубы

Трамп: Куба хочет заключить сделку с США, это вопрос времени

Куба для США — это «вопрос времени». Такое заявление на брифинге в Белом доме сделал президент США Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости» .

«То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело (операцию против Ирана — прим. ред.), но это лишь вопрос времени. <…> Куба так сильно хочет заключить сделку, что вы даже не представляете», — заявил американский лидер.

Если в отношении Ирана Трамп намерен вести боевые действия, то с Кубой он намерен «договариваться».

Американские власти стремятся к дружескому поглощению острова, они уже ведут переговоры с кубинским правительством на высоком уровне для заключения сделки.

Сенатор США Линдси Грэм ранее заявил, что коммунистическая диктатура на Кубе падет, ее дни сочтены. Грэм напомнил, что многие осуждали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и только Трамп добился его ареста. Также сенатор предсказал падение режима в Иране.