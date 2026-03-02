Коммунистическая диктатура на Кубе рухнет. Ее дни сочтены, заявил сенатор США Линдси Грэм в эфире телеканала Fox News .

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп — эталон для республиканцев в вопросах внешней политики. Все обсуждали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, но именно нынешний хозяин Белого дома добился его ареста.

«Следующая — Куба. Коммунистическая диктатура на Кубе падет. Ее дни сочтены», — заявил Грэм.

Он также добавил, что режим в Иране является «материнской базой» международного терроризма, и он тоже вот-вот рухнет.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Кубу своей следующей целью после Ирана. Президент США собирается закрепить за собой статус лидера, который кардинально изменил карту мира и завершил многочисленные противостояния. Трамп не исключил «дружественный захват» Кубы.