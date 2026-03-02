Трамп назвал Кубу своей следующей целью после Ирана

Куба станет следующей целью президента США Дональда Трампа после Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщил источник The Atlantic в Белом доме.

Американские власти стремятся к дружескому поглощению острова, госсекретарь США Марко Рубио уже ведет переговоры с кубинскими властями на высоком уровне для заключения сделки.

Тема Кубы для Трампа является чем-то «масштабным и личным». Президент США видит себя первым американским лидером, у которого хватило смелости завершить то, что с чем другие лишь заигрывали.

«Президент чувствует, что он „на коне“, что „это работает“», — заявил собеседник издания.

Трамп собирается закрепить за собой статус лидера, который кардинально изменил карту мира и завершил многочисленные противостояния.

Ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что недавняя перестрелка между кубинскими пограничниками и американским катером стала первым звеном в цепи возможных провокаций.