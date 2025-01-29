«Вопрос очень серьезный». Байдена призвали судить за подготовку покушения на Путина

Заявление журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина требует серьезного международного разбирательства. Об этом 360.ru заявил политолог Дмитрий Шатунов.

Он допустил, что Карлсон не лжет и покушение действительно готовилось.

«Посмотрите на то, что происходило в США при Байдене. В [Дональда] Трампа стреляли, было совершено покушение на премьера Словакии [Роберта] Фицо, администрация Байдена спровоцировала конфликт на Украине, причастна к подрыву трубопровода „Северный поток“, а также спонсировала конфликт на Ближнем Востоке», — напомнил политолог.

Если информация подтвердится, то Байдена и его команду необходимо судить, заявил Шатунов. Он выразил уверенность, что председателю Госдумы Вячеславу Володину по силам запустить международный процесс.

«Вопрос очень серьезный. На международной арене никак нельзя допускать даже мысли о покушении на глав других государств», — подчеркнул политолог.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, отмечал, что Карлсон не привел никаких весомых доказательств, но российские спецслужбы делают все возможное для безопасности президента.