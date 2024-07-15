«Вопиющая ошибка». Байден оговорился в речи о покушении на Трампа

Daily Mail: Байден допустил вопиющую ошибку, высказываясь о покушении на Трампа

Фото: РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил вопиющую ошибку во время обращения к населению после покушения на своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа. Об этом сообщили журналисты газеты The Daily Mail.

Байден указал на то, что нельзя превращать политику в «поле боя». Однако допустил сразу несколько серьезных оговорок.

«Президент допустил несколько вопиющих ошибок в своем шестиминутном обращении, в том числе назвав урну для голосования „урной для боя“», — заметили авторы материала.

А экс-президента США Трампа он назвал «бывшим Трампом». При этом Байден добавил, что политическим страстям «пора утихнуть», и призвал не делать нормой политическое насилие в США.

Покушение на Байдена произошло накануне в штате Пенсильвания во время митинга. Вооруженный мужчина выстрелил в кандидата в президенты, пуля задела его ухо. В результате стрельбы погиб один человек, тяжелые ранения получили еще несколько зрителей.

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