Вооруженные силы Белоруссии назвали готовыми к обороне страны | 360°

Мир 25 апреля 2024, 15:18 Вооруженные силы Белоруссии назвали готовыми к обороне страны Министр обороны Белоруссии Хренин назвал состояние вооруженных сил достаточным РИА «Новости»

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Власти Белоруссии за последние годы провели большую работу в сфере модернизации вооруженных сил республики. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил министр обороны страны Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что на сегодня вопросы по обеспечению безопасности республики решены окончательно

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«У нас есть все компоненты для того, чтобы обеспечивать безопасность как в мирное время, так и в военное», — заявил Хренин.

Министр добавил, что военные средства для республики нужны, но на первом месте всегда находится экономика. Он напомнил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что для дальнейшего развития требуется сильная и независимая экономика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что армия республики вместе с Вооруженными силами России ответит из всех видов оружия при попытке нападения на территорию Союзного государства.

Он подчеркнул, что рассчитывает на здравомыслие западных политиков, которые должны понимать масштаб боевых действий, которые могут возникнуть по их вине.