Вооруженного мужчину задержали недалеко от митинга Трампа

АВС7: рядом с митингом Трампа задержали мужчину с дробовиком и пистолетом

Полицейские задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием рядом с площадкой, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Предвыборный митинг проходил в штате Калифорния в городе Коачелла, сообщил телеканал АВС7.

Помощники шерифа остановили на одном из блокпостов черный внедорожник, за рулем которого был подозрительный мужчина.

«Житель Лас-Вегаса, идентифицированный как Вем Миллер, незаконно имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости», — отметили в сообщении.

Мужчину задержали за хранение заряженного оружия. Сопротивления он не оказывал. Этот случай не повлиял на безопасность Трампа.

Первое покушение на экс-президента США произошло 13 июля в Пенсильвании на предвыборном митинге. Стрелок ранил Дональда Трампа в ухо.

Позже полицейские задержали предполагаемого киллера после перестрелки около поля для гольфа Trump West Palm Beach во Флориде. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин назвала это попыткой покушения на Трампа.