«Одержим Украиной». Раскрыта личность подозреваемого в новом покушении на Трампа

Конгрессвумен Грин: стрелявший у гольф-клуба, где был Трамп, одержим Украиной

Мужчина, предположительно причастный ко второму покушению на экс-президента США Дональда Трампа, поддерживал конфликт на Украине. Об этом конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила в соцсети Х.

Она напомнила про неоднократные заявления Трампа повлиять на завершение конфликта.

«Человек, который пытался убить его сегодня, Райан Уэсли Раут. Если это тот самый потенциальный убийца, то он одержим конфликтом на Украине, который финансируется США», — написала Грин.

Политик опубликовала скриншоты со страницы Раута в соцсети. На одном из них он сфотографировался на площади Независимости в Киеве.

Перестрелка случилась недалеко от международного поля для гольфа Trump West Palm Beach. Полицейские нашли в кустах АК-47 и задержали одного из подозреваемых.

Конгрессвумен выдвинула версию о покушении на Трампа. В июле он уже пережил одно покушение. В кандидата в президенты стреляли, когда он выступал на мероприятии в Пенсильвании.