Володин заявил, что Байден, Макрон и Шольц могут спровоцировать конфликт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить конфликт, который могут спровоцировать президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также канцлер Олаф Шольц. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также Володин подчеркнул, что парламенты США и Европейского союза должны понимать, что произойдет, если они разрешат ВСУ наносить удары по территории России западным оружием.
«Москве есть чем ответить», — добавил спикер нижней палаты парламента.
Ранее Володин заявил, что обсуждение странами Запада возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по России является попыткой скрыть свое участие в боевых действиях на стороне Украины. Президент Владимир Путин 12 сентября отмечал, что снятие ограничений для Вооруженных сил Украины сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта.
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