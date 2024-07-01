Володин спрогнозировал результаты выборов в Великобритании

Парламентские выборы в Великобритании пройдут с тем же результатом, что голосование во Франции и дебаты в США. Консервативная партия проиграет, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Действующие главы государств с треском терпят поражение. <…> В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии», — предупредил он.

По оценке Володина, партия потерпит поражение после 14 лет нахождения во главе государства. Он призвал западных политиков искать причину в себе. По словам спикера Госдумы, избиратели не согласились с проводимой политикой действующих руководителей и сделали выбор в пользу национально ориентированной политики.

Он напомнил, что предвыборные дебаты в США окончились поражением демократа, действующего президента Джо Байдена. Во Франции первый тур внеочередных выборов в парламент тоже прошел не в пользу коалиции главы государства Эммануэля Макрона.