Родственники Байдена нашли виновника провала президента на дебатах

Politico: семья Байдена обвинила его советников в неудаче на дебатах с Трампом

Родные американского лидера Джо Байдена обвинили его советников в том, что глава государства потерпел неудачу на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Politico со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.

«Члены семьи Джо Байдена в закрытой беседе раскритиковали его высокопоставленных советников <…> обвинив их в провале президента на теледебатах», — заявили собеседники журналистов.

По их данным, близкие президента призвали уволить или понизить помощников Байдена. Пока неизвестно, прислушается ли он к советам родственников.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского случился «большой переполох» из-за дебатов Байдена. Теперь руководство Украины задается вопросом: «А что делать дальше?».