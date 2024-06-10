Фон дер Ляйен пообещала большинство в ЕП сделать проукраинским

Урсула фон дер Ляйен: большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия победила на выборах в Европарламент, пообещала построить мосты между единомышленниками. Она заявила на пресс-конференции, что новое большинство в законодательном органе будет проевропейским и проукраинским, сообщил РБК .

«Мы обратимся к социалистам и либералам, такая платформа хорошо работала прошлые пять лет, и она будет хорошо работать теперь. Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским», — сказала политик.

Кроме того, фон дер Ляйен хочет поставить заслон правым и левым экстремистам, сообщило бельгийское издание Echo. Она также выразила уверенность, что ее снова назначат пост главы Еврокомиссии.

По предварительным подсчетам, Европейская народная партия получит 191 из 720 мест в Европарламенте. Это на 12 мест больше, чем в нынешнем составе.

На втором месте оказался «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», который получит 135 мест. В новом составе ЕП начнет работать 11 июня.

Ранее фон дер Ляйен освистали жители болгарского города Пловдив, когда политик приехала туда с официальным визитом, обвинив ее в убийстве Европы.