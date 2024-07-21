Володин передал президенту Никарагуа послание от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший с рабочим визитом в Манагуа, встретился с президентом Никарагуа Даниэлем Ортега и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Когда вы будете с визитом в нашей стране, просим вас выступить перед депутатами Государственной думы», — заявил Володин.

В Никаргагуа Володин прибыл во главе делегации депутатов Госдумы по поручению главы государства. Парламентарии представляли Россию на торжественных мероприятиях, посвященных 45-й годовщине Сандинистской народной революции. Помимо этого, спикер выступил перед депутатами республиканской Национальной Ассамблеи.

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