Путин поздравил Лукашенко с 30-летием президентства

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу с 30-летием пребывания в должности главы государства. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

Российский лидер отметил, что у Лукашенко большой авторитет среди соотечественников.

«Вся новейшая история Белоруссии неразрывно связана с вашим именем. Она ознаменована значительными успехами в экономической и социальной сферах, построением современных государственных институтов. Шесть раз белорусские избиратели доверяли высший государственный пост вам, это свидетельствует об огромном авторитете среди соотечественников», — сказал Путин в поздравлении.

Также президент России указал на личный вклад Лукашенко в развитие сотрудничества и дружественных отношений между государствами, упрочение и становление Союзного государства, продвижение взаимовыгодных процессов на евразийском пространстве.

«Буду рад продолжению товарищеского и конструктивного диалога, дальнейшей совместной работе на благо народов России и Белоруссии», — добавил он.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.