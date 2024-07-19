Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за смерти генсека ЦК компартии

VNA
Фото: VNA/Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — написал президент.

Путин назвал его настоящим другом России, внесшим большой вклад в становление и развитие партнерства двух стран. Он выразил соболезнования родным и близким покойного и всему народу Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг умер 19 июля в Ханое после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

Месяц назад он встречал российскую делегацию во время государственного визита Путина во Вьетнам и выражал готовность посетить Россию в удобное время, однако так и не успел этого сделать.

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