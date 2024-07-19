Путин выразил соболезнования Вьетнаму из-за смерти генсека ЦК компартии

«Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению своей Родине. За многие годы работы на ответственных государственных и партийных постах он снискал высокое уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — написал президент.

Путин назвал его настоящим другом России, внесшим большой вклад в становление и развитие партнерства двух стран. Он выразил соболезнования родным и близким покойного и всему народу Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг умер 19 июля в Ханое после тяжелой болезни. Ему было 80 лет.

Месяц назад он встречал российскую делегацию во время государственного визита Путина во Вьетнам и выражал готовность посетить Россию в удобное время, однако так и не успел этого сделать.