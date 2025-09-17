Володин: Байден и ему подобные создали обстановку радикализма в Европе

Бывший президент США Джо Байден и его единомышленники в Европе своими действиями способствовали росту радикализма, финансируя различные инициативы. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ролике, опубликованном в MAX .

Радикализм, по его мнению, наносит огромный вред любому государству и политической системе.

«Видим то, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Трагедия. Вы посмотрите на этот шантаж, который идет в отношении [Дональда] Трампа, ближайших его сподвижников уничтожают. Сам он чудом уцелел в ходе избирательной кампании, чудом», — подчеркнул Володин.

Надо признать, что радикалы появились не случайно. Они выросли в условиях, которые создают для ЛГБТ*-сообществ, сказал Володин. Эти условия финансируют из различных фондов. Фактически своими руками президент Байден и его европейские коллеги создали такую обстановку. Именно с такими вызовами сталкивается современный мир.

«Финансируя этот блуд из различных фондов, фактически своими руками президент Байден и ему подобные в Европе создали эту обстановку», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в России должны осудить западных деятелей, причастных к попыткам «распотрошить» замороженные российские активы и лишить их имущества. Он напомнил об одной поговорке: «На чужой каравай рот не разевай!»

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.