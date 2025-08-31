Дерипаска посоветовал Европе не разевать рот на российские активы

В России должны осудить западных деятелей, причастных к попыткам «распотрошить» замороженные российские активы и лишить их имущества. Об этом в Telegram-канале заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

«На чужой каравай рот не разевай! Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника», — написал он.

По мнению Дерипаски, наказать нужно секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, юристов, дающих «ценные» советы, и министров Евросоюза. Подобные действия возможно реализовать при работе российского Министерства юстиции, Центрального банка и прокуратуры.

Бизнесмен сообщил, что сумма российских активов с учетом процентов на сегодняшний день приблизилась почти к 1,5 триллиона евро.

Ранее стало известно, что власти Бельгии не поддержали идею о конфискации российских замороженных активов. Глава МИД страны Максим Прево предложил оставить их заблокированными.