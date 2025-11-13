Конгрессу США стоит рассмотреть вопрос об отстранении журналистов Би-би-си из зала заседаний после скандала с искажением речи президента Дональда Трампа. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Сейчас же многое стало явно. Посмотрите, мы с вами разобрались сразу, где истина, а где нет, где правда, а где ложь. Взяли и лишили аккредитации Би-Би-Си. И их на порог не пускаем. А поглядите, только спустя годы Соединенные Штаты Америки наконец разобрались, что это за организация. Они занимались дискредитацией, распространяли фейки про президента Соединенных Штатов Америки», — сказал Володин.

По его словам, было бы правильно, если бы Конгресс США принял решение об их исключении из своих рядов. Ведь они там тоже присутствуют, ходят, болтают, сплетничают и придумывают различные истории о Соединенных Штатах Америки и их избранном президенте.

Госдума быстро приняла решение, осознавая, кто такие эти «псевдожурналисты».

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и его заместитель Дебора Тернесс 9 ноября подали в отставку. Это произошло после критики, вызванной документальной программой Panorama на телеканале. В 2024 году в эфире прозвучала искаженная речь президента США Дональда Трампа.

Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си изменила слова Трампа, произнесенные в январе 2021 года. В результате создалось впечатление, будто политик подстрекал к беспорядкам в Капитолии. Представители Белого дома резко отреагировали на этот инцидент. Пресс-секретарь Каролин Левитт назвала Би-би-си фейковыми СМИ. Сам Трамп обозвал журналистов «коррумпированными», а руководство корпорации — «нечестным».

Ранее федеральный судья США Гэри Вульф сложил полномочия. Он заявил, что политика нынешней американской администрации подрывает основы правосудия и искажает принципы демократии.