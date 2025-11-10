Трампа назвали экзистенциальной угрозой демократии

Федеральный судья США Вулф сложил полномочия и заявил, что президент Дональд Трамп угрожает демократии. Свое мнение он обнародовал в статье для The Atlantic .

«Как бы я ни ценил профессию судьи, теперь я не вижу ничего важнее, чем <...> сделать все возможное для борьбы с сегодняшней экзистенциальной угрозой демократии и верховенству права», — написал Вулф.

Бывший судья заявил, что политика нынешней американской администрации подрывает основы правосудия и искажает принципы демократии. Вулф обвинил Трампа в использовании закона в личных интересах, преследовании оппонентов и защите друзей и спонсоров от преследований и наказаний.

Ранее генеральный директор Би-би-си (сайт заблокирован в России) Тим Дэйви подал в отставку после скандала со сфальсифицированной речью Трампа. Журналисты Daily Mail подчеркнули, что неделя для британской национальной телекомпании выдалась напряженной.

Сотрудников обвинили в демонстрации смонтированного отрывка из речи американского лидера, из-за чего у зрителей сложилось мнение, что политик поощряет беспорядки в Капитолии.