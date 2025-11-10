Гендиректор «Би-би-си» уволился из-за подделки речи Трампа

Генеральный директор «Би-би-си» (сайт заблокирован в России) Тим Дэйви подал в отставку после скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Daily Mail .

Журналисты отметили, что в британской национальной телекомпании была очень напряженная неделя. Ее сотрудников обвинили в показе смонтированного фрагмента речи американского лидера.

«Дэйви уходит в отставку после критики из-за того, что документальный фильм „Би-би-си“ Panorama дезинформировал зрителей ввиду отредактированной речи Трампа», — отметили в сообщении.

Газета The Telegraph обратила внимание на речь Трампа, произнесенную в 2021 году, которую показали в передаче Panorama. Ее смонтировали так, чтобы у зрителей сложилось мнение, что политик поощряет беспорядки в Капитолии.

После этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что телекомпания «Би-би-си» является фейковым СМИ.

Сторонники Трампа осадили здание Капитолия 6 января 2021 года, чтобы помешать конгрессменам утвердить результаты выборов, на которых победу одержал Джо Байден.