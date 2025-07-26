Войска Таиланда взяли под контроль спорный район на камбоджийской границе

Huang Haimin/ZUMAPRESS.com
Фото: Huang Haimin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Тайские военные захватили контроль вершину Фу Макуэа, спорный район на камбоджийской границе. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak.

По ее данным, армия Таиланда продвинулась на 300 метров за границу с Камбоджей. Войска находятся рядом с населенным пунктом Преа Вихеар и приближаются к деревне Та Тав.

Ранее юго-восточная страна ввела военное положение в восьми районах провинций Чантхабури и Трат, сообщил RT. На границе с Камбоджей начались вооруженные столкновения на фоне дипломатического конфликта.

Таиланд отослал посла из Пномпеня и выслал камбоджийского диппредставителя. Также накануне несколько тайских военных пострадали из-за подрыва на противопехотной мине на границе.

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