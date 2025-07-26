Войска Таиланда взяли под контроль спорный район на камбоджийской границе

Тайские военные захватили контроль вершину Фу Макуэа, спорный район на камбоджийской границе. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Şafak .

По ее данным, армия Таиланда продвинулась на 300 метров за границу с Камбоджей. Войска находятся рядом с населенным пунктом Преа Вихеар и приближаются к деревне Та Тав.

Ранее юго-восточная страна ввела военное положение в восьми районах провинций Чантхабури и Трат, сообщил RT. На границе с Камбоджей начались вооруженные столкновения на фоне дипломатического конфликта.

Таиланд отослал посла из Пномпеня и выслал камбоджийского диппредставителя. Также накануне несколько тайских военных пострадали из-за подрыва на противопехотной мине на границе.