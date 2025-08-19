Войска США и других стран НАТО стекаются в европейскую Арктику

Kay Nietfeld/dpa
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com

Вооруженные силы США и других стран Североатлантического альянса усиливают присутствие в европейской Арктике, где нарастает международная напряженность. Об этом сообщило The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что армии не сталкивались в этом регионе уже несколько поколений, и военные стратеги пока лишь предполагают, как может выглядеть конфликт в условиях Крайнего Севера.

Отдельно указывается на активность Китая: страна имеет «беспрецедентное» присутствие в Арктике и под прикрытием научных проектов эксплуатирует корабли и бомбардировщики двойного назначения.

