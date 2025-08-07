НАТО угрожает России по определенной схеме, состоящей из трех этапов, сообщил «Царьград» . По мнению обозревателя Ильи Головнева, первым этапом является информационная диверсия.

«Распространение ложных сообщений в цифровой среде осуществляется кибервойсками НАТО, а не хакерскими группировками, которые служат лишь прикрытием», — отметил специалист.

Второй этап связан с давлением на Россию с моря. Политолог Дмитрий Родионов выделил четыре ключевых региона, где возможны боевые действия: Арктика, Дальний Восток, Балтика и Черное море. Особое внимание он обратил на Балтику, считая ее самой опасной зоной. В случае конфликта противник может заблокировать Финский залив, разорвав связь между Ленинградской и Калининградской областями.

«Они могут закрыть Финский залив и разорвать связь между Ленинградской и Калининградской областями, подвергнув Ленинградскую область морской и частично воздушной блокаде, а Калининград — полной блокаде», — отметил Родионов.

Силы НАТО могут начать высадку десанта на русское побережье после атак дронов. В Брянской и Курской областях уже были попытки нарушить границу, а также акты насилия против мирных жителей. Политолог Вадим Авва подчеркнул, что сценарий вторжения уже использовался на Ближнем Востоке.

Ранее оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» уничтожил технику НАТО в зоне спецоперации на сумму более двух миллиардов долларов, рассказал генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев. По его словам, беспилотники нанесли такой урон украинским войскам с августа 2024 года.