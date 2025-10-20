Войска Мьянмы отбили у повстанцев невольничий кол-центр

Правительственные войска Мьянмы отбили у повстанцев две военные базы на территории штата Карен и мошеннический кол-центр KK Park с персоналом из плененных иностранцев. Об этом сообщил портал Eleven Media .

Военные вступили как минимум в шесть крупных и 52 мелких боевых столкновения с повстанцами. На базе кол-центра обнаружили тела 10 погибших, 16 единиц стрелкового оружия и боеприпасы к ним. Правительственные силы изъяли 30 приемников американской спутниковой системы связи Starlink.

Кроме того, внутри KK Park нашли 2198 человек, из которых 98 охранников-мужчин, 455 женщин и 1645 работников-мужчин.

При этом военные не нашли в KK Park никаких документов на право собственности, в том числе сертификатов собственности или официальных разрешений на строительство на землю.

