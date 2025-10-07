Россиянку освободили из рабства в Мьянме

Уехавшую в Таиланд и попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили

Похищенную в Бангкоке и вывезенную для работы в мошенническом кол-центре в Мьянме россиянку освободили. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Таиланде.

В дипломатическом представительстве отметили, что передачу освобожденной россиянки таиландской стороне организовали при поддержке сотрудников посольства и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда. В скором времени она отправится на родину.

В посольстве подчеркнули, что гражданку России удалось освободить благодаря скоординированным действиям мьянманских и таиландских полицейских.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин отмечал, что соотечественникам необходимо тщательно проверять любое предложение о трудоустройстве в Таиланде.

Известно, что похищенная приехала в Бангкок работать моделью, однако ее заставили заниматься мошенничеством в лагере вне юрисдикции Таиланда и Мьянмы.