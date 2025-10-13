Россиянам объяснили, что делать при попадании в рабство в Мьянме

Консул Ильин: при попадании в рабство в Мьянме нужно подать сигнал

Россиянам рассказали, что нужно делать при попадании в рабство в нелегальный мошеннический кол-центре в Мьянме. Советы в комментарии РИА «Новости» дал заведующий консульским отделом посольства в Таиланде Илья Ильин.

«Необходимо как-то проявиться, как-то дать знать о себе, необходимо сообщить о том, что тебя нужно спасать, то есть подать из кол-центра какой-то сигнал, потому что доступа туда никому нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, чаще всего к дипломатам обращаются родственники попавших в рабство россиян, которым пленники сумели дозвониться и рассказать о ситуации.

Телефоны в кол-центре отбирают, но некоторым удается связаться с близкими через сотрудников мошеннической организации.

Ранее россиянка рассказала, как попала в кол-центра в Мьянме. По ее словам, пленников заманивали объявлением о поиске офисных сотрудников, которые якобы должны заниматься консультациями по криптовалюте.