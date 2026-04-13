«Война „падающего“ гегемона». В России раскрыли значение неудачи США в Иране

Военная операция в Иране не принесла пользы США. Она воплотила последние попытки затухающей сверхдержавы удержать власть и сохранить статус регионального гегемона. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале .

Цели американо-израильской операции до сих пор не выполнены и, по мнению члена Совфеда, невыполнимы. Пушков назвал ее типичной войной американской сверхдержавы эпохи ее затухания.

«Повторю: это типичная война „падающего“ гегемона. Пытаясь остановить свое падение, он начинает произвольную, необязательную и необоснованную войну, стремясь проявить и доказать свою глобальную силу, но добивается противоположного результата», — сказал он.

США владели большими ресурсами в виде десятков военных баз, но, по словам Пушкова, не смогли обеспечить безопасность союзников в Персидском заливе. Сенатор заявил, что международные наблюдатели так и не нашли в иранской кампании ни одного положительного последствия ни для Штатов, ни для их партнеров.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что операция в Иране навредит Украине. США, по его словам, истратили вооружения, которые могли бы направить киевскому режиму.