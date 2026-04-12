«Не лучший день для Америки». В США спрогнозировали продолжение войны с Ираном

Конфликт США и Ирана не получится завершить после одной дипломатической встречи. Об этом заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис на своей странице в соцсети Х , добавив, что боевые действия скорее всего возобновятся.

Он прокомментировал заявления вице-президента США Джея Ди Вэнса журналистам по итогам консультаций с иранскими делегатами. По его словам, на переговоры об окончании во Вьетнаме ушли годы, корейской войны — полтора года.

«Думать, что одна единственная дипломатическая встреча сможет положить конец войне, крайне нереалистично. Если это действительно было последнее предложение, то это были не переговоры, а ультиматум», — сказал он.

Дэвис усомнился, что Тегеран примет такие условия. Скорее всего после этих консультаций просто начнется обратный отсчет до возобновления боевых действий.

Офицер отметил, что проблема для США заключается в том, что сохранились причины, из-за которых американцы не смогли достичь военного успеха в первые шесть недель. Он добавил, что вряд ли что-то изменится в пользу Соединенных Штатов и в следующие шесть недель.

Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, цены на нефть останутся высокими. Офицер резюмировал, что это день оказался нехорошим для Америки.

Ранее Дэвис заявлял, что совместная военная операция США и Израиля против Ирана изначально развивалась не по плану.