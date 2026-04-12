На Ближнем Востоке Соединенные Штаты стали расходовать все больше оружия и для отправки на Украину его остается все меньше. Об этом профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале .

«У США стало меньше оружия, которое можно было бы передать украинцам, так как мы расходуем оружие и боеприпасы в Иране с невероятной скоростью. Таким образом, это играет на руку России», — сказал он.

Соединенные Штаты проиграли в ближневосточном конфликте и теперь пытаются обвинить европейцев в том, что не смогли победить Иран. Президент США Дональд Трамп намекнул, что если бы Евросоюз направил свои вооруженные силы в регион, то получилось бы прорвать Ормузский пролив. Тогда бы Запад смог положить конец господству Ирана над мировой экономикой, но этого не произошло.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Тегеран готов к справедливой и сбалансированной сделке с США, которая обеспечит мир и безопасность в ближневосточном регионе.