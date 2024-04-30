Военный вертолет Ми-17 разбился в Колумбии | 360°

Мир 30 апреля 2024, 05:44 Военный вертолет Ми-17 разбился в Колумбии Армия Колумбии: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, 9 человек погибли Freepik

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Военный вертолет Ми-17 потерпел крушение в штате Боливар, девять человек погибли. Об этом заявили в армии Колумбии в соцсети Х.

«Сегодня с глубокой болью мы оплакиваем гибель экипажа Ми-17 EJC3395 и его пассажиров в авиакатастрофе, произошедшей в муниципалитете Ареналь, на юге Боливара», — сказано в публикации.

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К месту ЧП отправили группу спасателей. Внутри вертолета находились шесть офицеров и два солдата. Никому спасти не удалось.

Президент Колумбии Густаво Петро выразил соболезнования в связи с произошедшими. По его словам, на территории происшествия велись операции против наркоторговцев из «Клана залива».

В конце ноября прошлого года в Японии разбился конвертоплан Osprey Военно-морских сил США. На борту были восемь человек, все они погибли. После авиакатастрофы американские военные возобновили эксплуатацию палубных транспортных самолетов и отказались от конвертопланов.