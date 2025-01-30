Рухнувший в реку военный самолет перед падением столкнулся с гражданским рейсом недалеко от аэропорта в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
«Могу подтвердить, что [президенту США Дональду] Трампу доложено об этой ситуации. Похоже на то, что военный вертолет столкнулся с региональным самолетом в аэропорту имени Рейгана», — заявила она.
После ЧП в воздушной гавани приостановили прием и вылет воздушных судов.
Ранее самолет с пассажирами упал в Южном Судане. На борту находились 22 человека, 19 из них погибли. Судно принадлежало нефтяной компании Greater Pioneer Operating Company, оно рухнуло после взлета в аэропорту Бентиу штата Юнити.
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Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
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