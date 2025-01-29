Самолет с пассажирами упал в Южном Судане

Жертвами крушения самолета в Южном Судане стали 18 человек

Вылетевший с нефтяного месторождения Unity в Южном Судане самолет с пассажирами потерпел крушение. Об этом сообщила местная радиостанция Miraya .

Всего на борту находился 21 человек, из которых погибли 18. В их числе — пилоты экипажа.

По данным сайта Al24news, борт принадлежал нефтяной компании Greater Pioneer Operating Company и упал сразу после взлета в аэропорту Бентиу штата Юнити.

Источники журналистов уточнили, что на борту находились 22 человека, из которых погибли 19.

Среди выживших — один гражданин Малайзии, двое граждан Южного Судана. Все они находятся в тяжелом состоянии.

На место прибыли спасательные службы страны для разбора завалов, а также криминалисты для установления причин крушения самолета.

В минувший вторник, 28 января, в аэропорту Пусана загорелся самолет южнокорейской авиакомпании Air Busan, готовившийся к вылету в Гонконг. На борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа, которых быстро эвакуировали. Прибывшие на место пожарные службы потушили полыхавший борт.