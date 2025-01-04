Британские военнослужащие призвали премьер-министра страны Кира Стармера увеличить расходы на оборону и военно-промышленный комплекс из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в беседе с The Telegraph рассказали бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст и экс-начальник генштаба сухопутных войск лорд Ричард Даннатт.

«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», — заявили они.

По их мнению, российский лидер якобы может отреагировать на ослабление военного потенциала Великобритании. Кроме того, показатель финансирования ВПК, находящийся сейчас на уровне 2,5%, они посчитали недостаточным.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что британский подводный флот погряз в разврате и наркотиках, отметив, что молодые моряки страдают от групповых изнасилований и отвратительных церемоний посвящения.