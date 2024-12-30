«Дедовщина и оргии». В Британии пожаловались на разврат в ВМФ

Daily Mail: британский флот погряз в море разврата и наркотиков

Подводный Военно-морской флот Великобритании страдает от групповых изнасилований и наркотиков. Моряков принуждают проходить грязные церемонии посвящения, сообщила газета Daily Mail.

«Подводная служба погрязла в групповых разборках, наркотиках, отвратительных церемониях посвящения, списках изнасилований и офицеров, восхваляющих худшие виды развратного поведения», — отметили в статье.

Собеседник издания рассказал, что моряки базирующихся на военно-морской базе Клайд в Шотландии подлодок употребляют наркотики на регулярной основе. По его словам, новые военнослужащие проходят обряд посвящения, в ходе которого против них совершают действия сексуального характера.

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