Военные США атаковали судно в Тихом океане, якобы причастное к наркоторговле

Американские военные атаковали судно, якобы связанное с наркотрафиком в восточной акватории Тихого океана. Видео с ударом опубликовали в соцсети Х Южного командования армии США.

Атаку осуществили по приказу генерала Фрэнсиса Донована.

«Оперативная группа нанесла смертельный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями. <…> В ходе операции были ликвидированы два наркотеррориста», — заявили в ведомстве.

По данным Пентагона, разведчики выяснили, что судно двигалось по известным маршрутам наркотрафика в восточной части океана и было вовлечено в операцию по сбыту наркотиков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс извинился перед наркоманами и подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп против наркотиков, поэтому продолжит бороться с ними. Главу Белого дома часто критикуют за строгие меры в отношении психотропных веществ.