Джей Ди Вэнс извинился перед американскими наркоманами

Джей Ди Вэнс извинился перед наркоманами, употребляющими кокаин, подчеркнув, что президент США против наркотиков и продолжит борьбу с ними. Такое заявление сделал вице-президент США в интервью Fox News , комментируя антинаркотическую политику Вашингтона.

Вэнс отметил, что американскую администрацию часто критикуют за строгие меры в отношении фентанила и кокаина. Эти вещества, несмотря на свою опасность, «привлекают некоторых американцев».

«Так что прошу прощения у всех людей, которые любят кокаин. Президент США не любит кокаин. Мы призываем вас лечь в реабилитационный центр и мы продолжим отстаивать интересы Америки», — сказал он.

США 3 января 2026 года провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». Она началась с мощных авиаударов и, вероятно, ракетных обстрелов по различным объектам в Венесуэле, включая ее столицу — Каракас.

Затем на вертолетах была высажена группа спецназа. Они захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой и вывезли их из страны в США. В Соединенных Штатах против Мадуро и его супруги выдвинуты обвинения в связи с наркоторговлей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты воюют с наркоторговцами, а не с Венесуэлой.