Конгресс США блокировал резолюцию, требующую от Трампа завершить войну с Ираном

Сенат конгресса США заблокировал резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекращения военных действий против Ирана. Об этом сообщил ТАСС .

Против резолюции проголосовали 49 конгрессменов, за принятие — 47. Разделение голосов произошло по партийной принадлежности — в поддержку резолюции высказался только один республиканец, а против — только один демократ.

В документе содержалось требование, чтобы Трамп прекратил использовать ВС США «внутри или против Ирана». Автор инициативы — демократ Крис Ван Холлен.

Ранее американская администрация отказалась передавать Украине обещанную военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Дополнительную помощь согласовал конгресс.